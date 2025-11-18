На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украина до сих пор не получила деньги за продажу «Челси»

The Telegraph: Украина не получила средства за «Челси» из-за суда Абрамовича
true
true
true
close
Reuters

Украина не может получить деньги от продажи лондонского футбольного клуба «Челси» из-за судебного разбирательства российского бизнесмена Романа Абрамовича с правительством острова Джерси ( коронное владение Британской короны, которое не является частью Великобритании — прим. ред.). Об этом сообщает британский таблоид The Telegraph.

По информации издания, основной причиной задержки стал судебный спор между Абрамовичем и властями острова Джерси, который известен как «налоговая гавань» для инвесторов со всего мира. Уточняется, что в апреле 2022 года Королевский суд Джерси арестовал активы российского бизнесмена на сумму около $ 7 млрд (£5,3 млрд), начав уголовное расследование.

Абрамович купил клуб в 2003 году за £140 млн. С тех пор лондонский клуб пять раз стал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги. В мае 2022 года он продал клуб из-за санкций.

Абрамович продал «Челси» в 2022 году. Британское правительство обещало направить все средства от продажи на гуманитарную поддержку на Украине.

Ранее сообщалось, что Украина не получит все деньги, вырученные от продажи «Челси».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами