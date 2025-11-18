«Смеюсь без остановки»: Мостовой об уходе Карпина из «Динамо»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой признался, что смеется над отставкой Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо». Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Смеюсь без остановки. Я сказал, что так будет еще тогда, когда «Динамо» только подписало его. В футболе уже все придумано, хватит изображать «Смехопанораму». Хочу посмотреть на тех людей, которые приглашали Карпина в «Динамо», — заявил Мостовой.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Динамо» идет на 10 месте, набрав 17 очков.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с сербом Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов. До конца календарного года красно-белым предстоит сыграть в чемпионате с ЦСКА, «Балтикой» и «Динамо».

