Известный тренер оценил работу Карпина в сборной

Тренер «Торпедо» Кононов: Карпин качественно работает со сборной
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов в комментарии для Legalbet высоко оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды страны.

«Мне всегда приятно смотреть за сборной России. Мне нравится, как играет наша сборная. Нравится следить за молодыми ребятами, которые сейчас играют в составе национальной команды. И в целом качество игры за период отстранения у сборной России очень хорошее. На мой взгляд, Карпин очень хорошо справляется со своей работой в сборной», — подчеркнул Кононов.

Специалист также отметил, что не надо обращать внимания на ничейные результаты, а также на поражение в последнем товарищеском матче от сборной Чили (0:2). Кононов считает, что российские футболисты владели преимуществом, а кроме того, он видит рисунок игры, который считает четким и современным.

Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера московского «Динамо», занимающего десятое место с 17 очками после первого круга в РПЛ, и сосредоточится теперь на работе исключительно главным тренером национальной команды.

Ранее тренер Ташуев заявил, что его не зовут в «Динамо», потому что распался Советский Союз.

