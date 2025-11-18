На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Усик отказался от чемпионского титула WBO

Александр Усик освободил титул WBO и перестал быть абсолютным чемпионом мира
true
true
true
close
Kacper Pempel/Reuters

Украинский боксер Александр Усик отказался от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом сообщается на странице WBO в социальной сети X.

В заявлении говорится, что WBO получила официальное уведомление от команды Усика относительно будущего пояса в тяжелом весе. После тщательного рассмотрения украинский боксер решил отказаться от этого титула.

Глава WBO Густаво Оливьери заявил, что с уважением принимает решение Усика. По его словам, это является не прощанием, а уважительной паузой. WBO всегда будет открыта для боксера и его команды.

В связи с принятым решением Усик утратил звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В настоящее время он владеет чемпионскими поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF).

Новым чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBO станет Фабио Уордли из Великобритании.

20 октября сообщалось, что Усик ведет переговоры о поединке на голых кулаках.

Ранее Усика обошли в рейтинге лучших боксеров мира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами