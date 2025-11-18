Усик отказался от чемпионского титула WBO

Украинский боксер Александр Усик отказался от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом сообщается на странице WBO в социальной сети X.
В заявлении говорится, что WBO получила официальное уведомление от команды Усика относительно будущего пояса в тяжелом весе. После тщательного рассмотрения украинский боксер решил отказаться от этого титула.
Глава WBO Густаво Оливьери заявил, что с уважением принимает решение Усика. По его словам, это является не прощанием, а уважительной паузой. WBO всегда будет открыта для боксера и его команды.
В связи с принятым решением Усик утратил звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В настоящее время он владеет чемпионскими поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF).
Новым чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBO станет Фабио Уордли из Великобритании.
20 октября сообщалось, что Усик ведет переговоры о поединке на голых кулаках.
Ранее Усика обошли в рейтинге лучших боксеров мира.