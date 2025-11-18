Усик отказался от чемпионского титула WBO

Александр Усик освободил титул WBO и перестал быть абсолютным чемпионом мира

Украинский боксер Александр Усик отказался от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом сообщается на странице WBO в социальной сети X.

В заявлении говорится, что WBO получила официальное уведомление от команды Усика относительно будущего пояса в тяжелом весе. После тщательного рассмотрения украинский боксер решил отказаться от этого титула.

Глава WBO Густаво Оливьери заявил, что с уважением принимает решение Усика. По его словам, это является не прощанием, а уважительной паузой. WBO всегда будет открыта для боксера и его команды.

В связи с принятым решением Усик утратил звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В настоящее время он владеет чемпионскими поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF).

Новым чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBO станет Фабио Уордли из Великобритании.

20 октября сообщалось, что Усик ведет переговоры о поединке на голых кулаках.

Ранее Усика обошли в рейтинге лучших боксеров мира.