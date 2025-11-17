Бывший тренер итальянского клуба отказался возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта отказался от предложения возглавить московский «Спартак». Об этом сообщает Calciomercato.

«Спартак» обращался через посредников к 43‑летнему специалисту по поводу возможной работы, но получил отказ.

Мотта остается без работы с марта 2025 года, когда был отправлен в отставку из туринского клуба.

9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. После матча Станкович остался недоволен одним из вопросов и вступил в конфликт с журналистом, обвинив его в провокации. После этого специалист не явился на обязательную пресс-конференцию.

11 ноября Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака».

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ «Краснодар» и ЦСКА, набравшие 33 очка. В следующем туре РПЛ «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября.

Ранее экс-игрок сборной России Владимир Гранат допустил назначение Карпина на пост тренера «Спартака».