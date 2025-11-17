На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Локомотив» вырвал победу у «Салавата Юлаева» в овертайме

«Локомотив» вырвал победу у «Салавата Юлаева», уступая 0:2 по ходу матча
Сергей Гунеев/РИА Новости

Ярославский «Локомотив» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:3 в овертайме, когда гости вели 2:0 по ходу игры и имели преимущество до 51-й минуты.

У «Локомотива» шайбы забросили Георгий Иванов, Никита Кирьянов, Александр Радулов и Максим Шалунов на 65-й минуте в овертайме.

39-летний Радулов является лучшим бомбардиром и снайпером «Локомотива» в текущем сезоне — на его счету 13 голов и 14 результативных передач. Его гол на 54-й минуте позволил ярославцам впервые в матче выйти вперед.

В текущем сезоне «Локомотив» во второй раз одержал победу над «Салаватом Юлаевым». Первая встреча команд состоялась 2 ноября в Уфе и завершилась со счетом 4:1 в пользу ярославского клуба.

«Локомотив» располагается на первой позиции в Западной конференции КХЛ, набрав 38 очков в 27 матчах. «Салават Юлаев» занимает 9-е место с 23 очками после 26 матчей.

Ранее в КХЛ случилась третья тренерская отставка за сутки.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
