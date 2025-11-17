На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В КХЛ случилась третья тренерская отставка за сутки

«Локомотив» уволил Рябыкина из тренерского штаба без объяснения причин
Елена Руско/РИА «Новости»

Серебряный призер чемпионата мира 2002 года в составе сборной России Дмитрий Рябыкин был уволен из тренерского штаба ярославского «Локомотива» без объяснения причин, передает «Матч ТВ».

«Это произошло в понедельник, когда меня вызвали к президенту клуба Юрию Яковлеву. Там сообщили, что со мной прекращают трудовые отношения. Причины не объяснили», — поделился Рябыкин.

Экс-спортсмен отвечал в «Локомотиве» за игру в большинстве. При этом ярославская команда лидирует в Западной конференции, имея предпоследний показатель в лиге по реализации большинства, опережая только «Ладу».

17 ноября московское «Динамо» объявило об отставке Алексея Кудашова, который возглавлял команду с апреля 2021 года и установил клубный рекорд по количеству побед в КХЛ. Челябинский «Трактор» также подтвердил уход главного тренера Бенуа Гру, объяснившего свое решение моральной и физической усталостью.

«Локомотив» располагается на первой позиции в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 38 очков в 27 матчах.

Ранее фигурист Федоров рассказал о своем брате-конькобежце.

Хоккей. КХЛ
