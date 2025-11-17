Булыкин оценил вероятность назначения легенды «Динамо» главным тренером клуба

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, нужно ли дать Ролану Гусеву, который после ухода с поста главного тренера Валерия Карпина был назначен исполняющим обязанность главного тренера, отдать клуб на постоянной основе.

«Я бы посмотрел, как у него получится. Потому что в первый его приход очень хорошо ребята играли и результаты были, и он все-таки со всем коллективом общается, всех знает и может к каждому найти подход, но здесь самое главное – это результаты. Не знаю, готово ли какое-то решение у «Динамо». Есть ли какой-то тренер, с кем уже есть договоренности и тому подобное, но Гусев как тренер и как человек мне кажется уже может показать себя на топ-уровне, осталось только, чтобы ему доверили. Вот и посмотрим, доверят ли ему потренировать в «Динамо» потренировать немного, или же уже готов следующий тренер, это мы узнаем в ближайшем будущем», — считает Булыкин.

«Динамо» занимает после первого круга десятое место в Российской премьер-лиге, набрав 17 очков. Валерий Карпин возглавил команду перед стартом сезона, но сейчас объявил об отставке, чтобы сосредоточиться на работе со сборной страны. Ролан Гусев, прославившийся игрой за «Динамо» во время своей игровой карьеры, уже был главным тренером бело-голубых в конце прошлого сезона после увольнения Марцела Лички. Однако после поражения от «Краснодара» в последнем туре (0:3) Гусеву не предложили стать постоянным главным тренером клуба.

Ранее агент Марцела Лички подтвердил готовность чешского специалиста вернуться в московский клуб.