Булыкин назвал причину решения Карпина уйти из «Динамо»

Булыкин: решение Карпина взвешено, так как у «Динамо» не ладится с результатами

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, бывший нападающий сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об отставке Валерия Карпина с поста главного тренера бело-голубых, о которой объявил сам специалист.

«Насколько уход Карпина пойдет «Динамо» на пользу, мы увидим. В последнее время говорили, что совмещение никому не идет на пользу. И учитывая результаты сборной и «Динамо», принял такое решение Карпин. Я думаю, оно взвешено, и у клуба с результатами думаю тоже не ладится, поэтому решил сосредоточиться на чем-то одном», — отметил Булыкин.

Валерий Карпин возглавил «Динамо» перед началом нынешнего сезона, но по итогам первого круга бело-голубые занимают в турнирной таблице Российской премьер-лиги десятое место с 17 очками, что меньше, чем в сезоне, когда клуб вылетел из РПЛ. Два предыдущих года динамовцы заканчивали на третьем месте, до последнего претендуя на чемпионский титул.

Сборная России под руководством Карпина не проигрывала на протяжении почти четырех лет в 20 матчах, установив рекорд страны, но уступила на стадионе «Фишт» в Сочи в последней товарищеской встрече 2025 года национальной команде Чили (0:2).

Ранее генсек РФС Максим Митрофанов посчитал уход Карпина из «Динамо» правильным решением.