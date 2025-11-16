Еще два российских спортсмена получили нейтральный статус

Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил нейтральный статус двум российским спортсменам — Руслану Дьяченко и Виктории Шишкиной. Об этом сообщает Федерация велоспорта России.

Теперь Дьяченко и Шишкина смогут выступать на международных стартах.

Дьяченко — шестикратный чемпион первенства России по BMХ. Шишкина — четырехкратная чемпионка первенства России на шоссе, трехкратная чемпионка первенства России на треке.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

Ранее в МИД заявили о двойных стандартах МОК.