«Тренер деградирует»: совмещение Карпиным постов назвали допустимым

Тренер Балахнин: без официальных игр тренер сборной деградирует
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о совмещении Валерием Карпиным постов в сборной России и в «Динамо». По мнению специалиста, это допустимо, пока национальная команда не имеет возможности играть официальные встречи.

«Это всегда влияет. Особенно, когда ты работаешь в сборной. И там, и в клубе надо отдаваться работе полностью. Думаю, в тех условиях, в которых находится сборная, когда нет официальных игр, это допустимо. Не к чему серьезно готовиться. Но в такой ситуации и тренер будет деградировать. А в «Динамо» он всегда в напряжении — как это было и в «Ростове». Это все равно иначе стимулирует тренера», — считает Балахнин.

Накануне сборная России проиграла чилийцам. Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 0:2. Счет в матче открыл Гонсало Тапия на 37-й минуте, второй гол чилийской команды оформил Бен Бреретон Диас на 76-й минуте.

Эта встреча стала второй для подопечных Валерия Карпина. 12 ноября в Санкт-Петербурге они встречались с еще одной командой из Южной Америки — Перу. То противостояние завершилось вничью — 1:1.

Ранее стало известно, за счет чего сборная Чили обыграла россиян.

