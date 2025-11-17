На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Станкович назвал игрока ЦСКА большим талантом

Журналист Станкович: Попович из ЦСКА – один из самых талантливых сербов
Владимир Астапкович/РИА Новости

Сербский журналист Деян Станкович высказался в комментарии для Legalbet о молодом полузащитнике московского ЦСКА Матии Поповиче, назвав его очень талантливым игроком.

«Попович — это очень молодой парень. Он покинул «Партизан» еще до того, как общественность смогла заприметить его. Я бы сказал, что Попович из ЦСКА — один из самых талантливых сербских футболистов на сегодняшний день. Люди ждут от него многого, больших свершений. Этим летом было много разговоров о его возможном возвращении в «Партизан». Клуб точно хотел этого», — рассказал журналист.

19-летний Попович стал игроком ЦСКА в сентябре текущего года, перебравшись из итальянского «Наполи» на правах свободного агента. Он уже успел выйти на поле в составе армейцев в четырех матчах, отметившись в них двумя результативными передачами. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до лета 2028 года.

Ранее Федор Смолов раскритиковал «Зенит».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
