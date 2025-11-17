На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский фигурист раскрыл, почему не праздновал после серебра в Красноярске

Фигурист Федоров рассказал, что не праздновал после серебряной медали в Красноярске
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Чемпион России по прыжкам и многократный призер этапов Гран-при — фигурист Григорий Федоров — рассказал в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru», как сумел завоевать серебряную медаль на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Волнение было, как всегда, как и в другие дни. Но настраивался как обычно. Просто от элемента к элементу — хотелось все делать на максимум, — рассказал Федоров. — Сразу после проката позвонил Светлане Владимировне (Соколовская — тренер Федорова. — «Газета.Ru»). Все обсудили. Она меня поздравила и сразу обозначила ошибки, над которыми мы будем работать. Сказала: «До встречи в Москве».

Федоров подчеркнул, что на этот раз у него не было проблем с вращениями. Также он признался, что не праздновал завоевание медали сразу после соревнований в Красноярске, поскольку уже в 04.00 утра у него был выезд из отеля и самолет в Москву.

В текущем сезоне Федоров завоевал две серебряные медали на этапах Гран-при — в Красноярске и в Магнитогорске.

Ранее фигурист Федоров рассказал о своем брате-конькобежце.

