На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фигурист Федоров рассказал о своем брате-конькобежце

Фигурист Федоров рассказал, что два его брата и сестра тоже занимаются спортом
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Чемпион России по прыжкам и многократный призер этапов Гран-при — фигурист Григорий Федоров — рассказал в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» о своей большой семье, в которой все, кроме одного брата, занимаются фигурным катанием либо конькобежным спортом.

«Моему младшему брату Пете 18 лет, он сейчас учится в МИСиС (Национальный исследовательский технологический университет. — «Газета.Ru») на первом курсе и профессионально занимается конькобежным спортом — на юниорском уровне совмещает учебу и спорт. Петя учится на очном отделении, а потом ездит на тренировки, — рассказал Федоров. — Другой младший брат Степа — ему 14 лет, он учится в школе и занимается фигурным катанием. Младшая сестра Аглая тоже учится в школе и занимается фигурным катанием в ЦСКА. Ей 11 лет».

По словам Федорова, только его старший брат — 22-летний Константин — не занимается спортом профессионально: он учится на третьем курсе по IT-специальности.

Сам Федоров в этом сезоне успешно выступает на этапах Гран-при России по фигурному катанию: он завоевал серебряные медали на этапах в Магнитогорске и Красноярске.

Ранее Федоров рассказал, как дает советы Самсонову после его прихода из группы Тутберидзе.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами