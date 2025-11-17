Фигурист Федоров рассказал о своем брате-конькобежце

Фигурист Федоров рассказал, что два его брата и сестра тоже занимаются спортом

Чемпион России по прыжкам и многократный призер этапов Гран-при — фигурист Григорий Федоров — рассказал в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» о своей большой семье, в которой все, кроме одного брата, занимаются фигурным катанием либо конькобежным спортом.

«Моему младшему брату Пете 18 лет, он сейчас учится в МИСиС (Национальный исследовательский технологический университет. — «Газета.Ru») на первом курсе и профессионально занимается конькобежным спортом — на юниорском уровне совмещает учебу и спорт. Петя учится на очном отделении, а потом ездит на тренировки, — рассказал Федоров. — Другой младший брат Степа — ему 14 лет, он учится в школе и занимается фигурным катанием. Младшая сестра Аглая тоже учится в школе и занимается фигурным катанием в ЦСКА. Ей 11 лет».

По словам Федорова, только его старший брат — 22-летний Константин — не занимается спортом профессионально: он учится на третьем курсе по IT-специальности.

Сам Федоров в этом сезоне успешно выступает на этапах Гран-при России по фигурному катанию: он завоевал серебряные медали на этапах в Магнитогорске и Красноярске.

