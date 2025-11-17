Федоров рассказал о советах Самсонову после его прихода из группы Тутберидзе

Чемпион России по прыжкам и многократный призер этапов Гран-при — фигурист Григорий Федоров — рассказал в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru», как помогает адаптироваться в своей группе Даниилу Самсонову, который летом пришел из группы Этери Тутберидзе. Теперь Федоров и Самсонов тренируются вместе под руководством Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки «Наши надежды».

«В целом у нас достаточно теплые отношения. Мы пересеклись в раздевалке, он поздравил меня с медалью (Федоров завоевал серебряную медаль на этапе Гран-при России в Красноярске, где также выступал Самсонов. — «Газета.Ru»). Иногда я стараюсь что-то подсказать, высказать свою точку зрения, может, ему это поможет, — мое дело предложить. Принимает ли Даниил мои советы? Посмотрим, я не знаю», — сказал Федоров.

Также фигурист рассказал о дружбе с Марком Кондратюком, с которым они давно тренируются в одной группе. По словам Федорова, они в основном общаются во время тренировок.

«Сейчас на самом деле у нас особо не получается видеться вне льда — у него учеба, шоу, и у меня тоже учеба, другие дела. Но на катке мы каждый день видимся. Марк мне написал, поздравил с медалью, и я ответил», — рассказал Федоров.

Ранее российский фигурист решил стать психологом и учится шесть дней в неделю.