В Госдуме призвали УЕФА наказать украинских болельщиков за провокационный баннер

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев потребовал от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказать украинских болельщиков за провокационный баннер. Об этом сообщает РИА Новости.

«Однозначно надо наказать зачинщиков этой провокации, Украинскую ассоциацию футбола и сборную Украины. Потому что УЕФА и ФИФА неоднократно высказывались о том, что на трибунах болельщиков не должно появляться никакой политики, тем более такой провокационной», — заявил Свищев.

Накануне во время матча квалификации ЧМ-2026 против Исландии фанаты сборной Украины вывесили баннер с изображением горящего Кремля. На его фоне был нарисован человек в форме ВСУ и с файерами в руках. Акцию они назвали «Пусть Москва лежит в руинах». Отметим также, что игра проходила в Варшаве. Украинская команда победила со счетом 2:0 и вышла в плей-офф отборочного турнира.

Ранее депутат Журова назвала экстремизмом провокацию украинских футбольных фанатов.