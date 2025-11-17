На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме призвали УЕФА наказать украинских болельщиков за провокационный баннер

Свищев: на трибунах болельщиков не должно быть никакой провокационной политики
true
true
true
close
Kacper Pempel/Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев потребовал от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказать украинских болельщиков за провокационный баннер. Об этом сообщает РИА Новости.

«Однозначно надо наказать зачинщиков этой провокации, Украинскую ассоциацию футбола и сборную Украины. Потому что УЕФА и ФИФА неоднократно высказывались о том, что на трибунах болельщиков не должно появляться никакой политики, тем более такой провокационной», — заявил Свищев.

Накануне во время матча квалификации ЧМ-2026 против Исландии фанаты сборной Украины вывесили баннер с изображением горящего Кремля. На его фоне был нарисован человек в форме ВСУ и с файерами в руках. Акцию они назвали «Пусть Москва лежит в руинах». Отметим также, что игра проходила в Варшаве. Украинская команда победила со счетом 2:0 и вышла в плей-офф отборочного турнира.

Ранее депутат Журова назвала экстремизмом провокацию украинских футбольных фанатов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2026
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами