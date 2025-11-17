«Это нацизм и экстремизм»: что нужно делать с украинскими провокаторами на трибунах

Провокационные действия украинских футбольных фанатов на трибунах являются проявлениями нацизма и экстремизма. Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Какой должен быть уровень образованности, что люди, пусть даже иносказательно, желали одной из красивейших столиц мира лежать в руинах. Надо быть просто варваром, который не ценит ни культуру, ни наследие, ни то, что все это уже давно принадлежит всему миру. Любой город — и Лондон, и тот же Киев, – это уже наследие всего мира.

И говорить, что город должен лежать в руинах, – это уже нацистская история. Поэтому когда такое происходит на матчах, давать оценку нужно еще и исходя из этого контекста. Это экстремизм, потому что не просто кто-то что-то кому-то сказал. Оно же не касается матча.

На Олимпиаде и на многих соревнованиях есть ограничения, нельзя просто так прийти с таким баннером. Думаю, скоро подобные меры будут введены везде. Потому что иначе могут быть манипуляции: пришел на матч, но свой флаг не доставай. А при чем тут флаг? На Олимпийских играх сейчас есть такие запреты. Но, может быть, это стоит делать и на футбольных матчах. Хорошо, что касается твоей страны, атрибуты могут быть какие угодно. А вот про что-то другое, про политические заявления... Ты не имеешь права так поступать. Значит, этих болельщиков надо наказывать, отстранять и не пускать на матчи», — убеждена Журова.

Накануне во время матча квалификации ЧМ-2026 против Исландии фанаты сборной Украины вывесили баннер с изображением горящего Кремля. На его фоне был нарисован человек в форме ВСУ и с файерами в руках. Акцию они назвали «Пусть Москва лежит в руинах». Отметим также, что игра проходила в Варшаве. Украинская команда победила со счетом 2:0 и вышла в плей-офф отборочного турнира.

Ранее Журова выразила недоумение отсутствием реакции УЕФА на эту провокацию.