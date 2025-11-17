«Не вижу себя человеком, возглавляющим команду»: в «Тракторе» подтвердили уход тренера

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» в своем Telegram-канале официально объявил об отставке главного тренера Бенуа Гру.

«Сегодня я принял решение сложить с себя полномочия главного тренера «Трактора». В последнее время я больше не вижу себя человеком, который должен возглавлять команду. Я чувствую себя чрезвычайно уставшим — и морально, и физически. Со временем это стало для меня проблемой», — приводятся слова Гру в официальном заявлении.

Гру возглавил «Трактор» в 2024 году. Под его руководством в сезоне-2024/25 команда добралась до финала Кубка Гагарина, где проиграла ярославскому «Локомотиву». В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский клуб расположился на шестом месте Восточной конференции, набрав 31 очко в 28 матчах. 16 ноября «Трактор» проиграл «Автомобилисту» в регулярном чемпионате со счетом 1:5.

Это вторая тренерская отставка в КХЛ за последние дни. Московский хоккейный клуб «Динамо» официально объявил о прекращении сотрудничества с Алексеем Кудашовым, который занимал пост главного тренера команды с 2021 года.

