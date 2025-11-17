На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Первым приходит на ум»: названы российские футболисты, которых знают в Колумбии

Игрок «Зенита» Барриос заявил, что в Колумбии знают Аршавина и Жиркова
Алексей Филиппов/РИА Новости

Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СБГ Шоу» рассказал, каких российских футболистов знают на его родине.

«Первый, кто приходит на ум, — [Андрей] Аршавин. Я помню, это был первый русский футболист, которого я увидел в деле. Он играл в «Арсенале», забивал четыре «Ливерпулю». [Юрий] Жирков, когда он играл в «Челси» и в Лиге чемпионов. И вот левша из «Валенсии» — [Денис] Черышев», — отметил он.

Барриос выступает за петербургский клуб с 2019 года. В текущем сезоне он сыграл за команду 16 матчей во всех турнирах и записал на свой счет результативную передачу.

В матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов». Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыла самарская команда, на 50-й минуте отличился Фернандо Костанца. «Зенит» сравнял через шесть минут благодаря голу Максима Глушенкова.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Зенит» расположился на третьей строчке, набрав 30 очков. В 16-м туре национального первенства петербургский клуб на выезде 23 ноября сыграет с «Пари Нижним Новгородом».

Ранее Федор Смолов раскритиковал «Зенит».

Футбол. Чемпионат России
