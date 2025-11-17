В Госдуме удивились отсутствию реакции УЕФА на провокацию украинских фанатов

Отсутствие реакции Союза европейских ассоциаций (УЕФА) на провокацию со стороны украинских болельщиков удивляет. Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Странно, что они не реагируют. Допускаю, что с нашей стороны будет реакция, РФС каким-либо образом ответит. Или не мы, а какая-то другая сторона, которую это может возмутить. Потому что это в целом совершенно неприемлемо. Почему одних болельщиков ограничивают и пресекают их акции, штрафуют, а здесь ничего не делают? Так бывает, и это касается не только Украины. Если бы фанаты из другой страны написали: «пусть такой-то город лежит в руинах» — мы понимаем, чем это может закончиться. Да, есть двойные стандарты, но нужно время», — сказала Журова.

Накануне во время матча квалификации ЧМ-2026 против Исландии фанаты сборной Украины вывесили баннер с изображением горящего Кремля. На его фоне был нарисован человек в форме ВСУ и с файерами в руках. Акцию они назвали «Пусть Москва лежит в руинах». Отметим также, что игра проходила в Варшаве. Украинская команда победила со счетом 2:0 и вышла в плей-офф отборочного турнира.

