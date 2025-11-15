Фанаты киевского «Динамо» угрожают футболисту из-за возможного рукопожатия с Сафоновым

Группировка болельщиков киевского «Динамо» выразила недовольство в адрес защитника сборной Украины и «Пари Сен-Жермен» Ильи Забарного после того, как он, предположительно, пожал руку своему российскому одноклубнику Матвею Сафонову.

В своих соцсетях фанаты «Динамо» потребовали от Забарного пояснений.

«Илья Забарный, поясни сам, или мы с тебя спросим», — говорится в сообщении.

Забарный пополнил состав «ПСЖ» в летнее трансферное окно. В СМИ сообщалось, что приход украинского футболиста в команду может послужить одним из факторов того, что «ПСЖ» решит продать или отдать в аренду российского вратаря Матвея Сафонова. Забарный в текущем сезоне сыграл в 14 матчах за команду во всех турнирах, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

Сафонов при этом еще ни разу в текущем сезоне не выходил на поле, по информации различных изданий, сам футболист недоволен тем, что ему не предоставляют игрового времени и рассматривает вариант с уходом из клуба.

Ранее во Франции раскритиковали Забарного, вспомнив о его цене.