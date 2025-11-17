На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Я был удивлен»: Махачев заявил, что его поразили жители США

Чемпион UFC Махачев заявил, что его удивили жители США
Ed Mulholland-Imagn Images/Reuters

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев на пресс-конференции после победы над австралийцем Джеком Делла Маддаленой признался, что его удивили жители США.

«Я был очень сильно удивлен, потому что в США люди никогда не были на моей стороне. Возможно, я просто начал нравиться людям. Я не знаю. Но знаете, я путешествую всю жизнь — в Австралии, в Абу-Даби люди всегда поддерживали меня. А в США люди начали любить меня только сейчас», — заявил Махачев.

Утром 16 ноября по московскому времени Махачев на турнире UFC 322 в пяти раундах одолел Маддалену и забрал у него титул чемпиона промоушна в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Ранее Хабиб Нурмагомедов отреагировал на завоевание Махачевым второго пояса UFC.

