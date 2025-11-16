«Счастлив»: Нурмагомедов отреагировал на завоевание Махачевым второго пояса UFC

Хабиб Нурмагомедов о победе Махачева на UFC 32: я счастлив

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил гордость за Ислама Махачева, который стал двукратным чемпионом после победы над Джеком Делла Маддаленой. Его слова передает «Чемпионат».

«Я счастлив, что Ислам завоевал второй чемпионский пояс. Наша команда продолжает уверенно двигаться вперед, с каждым поединком демонстрируя прогресс. Ради этого мы трудимся», — заявил Нурмагомедов.

Махачев забрал у Маддалены титул чемпиона промоушна в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

Ранее президент UFC отметил близость Махачева к статусу величайшего бойца.