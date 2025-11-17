Олимпийская чемпионка Непряева станет матерью во второй раз

Лыжники Наталья и Александр Терентьевы станут родителями во второй раз

Российские лыжники Александр и Наталья Терентьевы (в девичестве Непряева) раскрыли, что ждут второго ребенка. Об этом рассказала своя спортсменка в Telegram-канале.

«У нас для вас новости: наша семья в режиме ожидания», — написала Терентьева.

В 2023 году лыжники Александр Терентьев и Наталья Непряева сыграли свадьбу. В апреле 2024 года они объявили, что ждут ребенка, а в августе у пары родилась дочь Василиса. В декабре 2024 года спортсменка возобновила карьеру.

Лыжница старше своего избранника на четыре года. Она принимала участие в двух Олимпиадах, завоевав одно золото (в эстафете на Играх в 2022 году), одно серебро и две бронзы. Терентьева — первая российская лыжница, выигравшая общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски» (2021/22), двукратная чемпионка мира по бегу на роликовых лыжах (2019, 2021).

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. В октябре 2025 года отстранение вновь было продлено, российские спортсмены не смогут участвовать в зимних Олимпийских играх — 2026.

Ранее тренер Татьяна Тарасова высказалась о том, что так и не стала матерью.