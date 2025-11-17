«Самая большая ошибка»: Татьяна Тарасова о том, что не стала матерью

Тренер Тарасова о том, что не стала матерью: самая большая моя ошибка

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ выразила сожаление, что не родила ребенка.

«Вы знаете, такая у меня была жизнь. Это, конечно, самая большая моя ошибка. Я считаю, что такая единственная большая [ошибка]. Я так жила с самого детства. Ну, детство, 19 лет, действительно. Я так закрутилась в этой работе, завертелась и помчалась колесом… Вела, вела, вела, довела, потом еще…» — поделилась она.

Тарасова была в браке трижды: с Алексеем Самойловым, Василием Хоменковым и Владимиром Крайневым.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных. В том числе, она тренировала Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Оксану Грищук и Евгения Платова, Алексея Ягудина.

Ранее глава ФФККР заявил, что Аделия Петросян и Петр Гуменник находятся не в блестящей форме.