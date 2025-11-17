На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Самая большая ошибка»: Татьяна Тарасова о том, что не стала матерью

Тренер Тарасова о том, что не стала матерью: самая большая моя ошибка
true
true
true
close
Shatokhina Natalya/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ выразила сожаление, что не родила ребенка.

«Вы знаете, такая у меня была жизнь. Это, конечно, самая большая моя ошибка. Я считаю, что такая единственная большая [ошибка]. Я так жила с самого детства. Ну, детство, 19 лет, действительно. Я так закрутилась в этой работе, завертелась и помчалась колесом… Вела, вела, вела, довела, потом еще…» — поделилась она.

Тарасова была в браке трижды: с Алексеем Самойловым, Василием Хоменковым и Владимиром Крайневым.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных. В том числе, она тренировала Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Оксану Грищук и Евгения Платова, Алексея Ягудина.

Ранее глава ФФККР заявил, что Аделия Петросян и Петр Гуменник находятся не в блестящей форме.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами