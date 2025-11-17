«Ответственность лежит на нас»: игрок «Вашингтона» о результативности Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум восхитился капитаном «столичных» Александром Овечкиным после проигранного матча с «Нью-Джерси Дэвилз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Считаю, что Овечкин был великолепен, как и в большинстве матчей. С ним приятно играть, и моя задача — доставлять ему шайбу в более выгодные зоны, я раз шесть его не нашел передачей. Это были хорошие моменты, которые могли привести к голам, и в итоге ответственность лежит на нас», — заявил он.

В ночь на 16 ноября «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Овечкин записал на свой счет заброшенную шайбу и результативную передачу. Этот гол для российского хоккеиста 979 в НХЛ с учетом плей-офф.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф до 37 шайб — 979 (902+77) против 1016 (894+122).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Лос-Анджелес Кингз» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

