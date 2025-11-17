На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский фигурист решил стать психологом и учится шесть дней в неделю

Александр Вильф/РИА Новости

Чемпион России по прыжкам и многократный призер этапов Гран-при — фигурист Григорий Федоров — рассказал в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru», почему решил поступить на направление «Психология личности», а не пошел учиться на тренера, как делают большинство спортсменов.

«Год назад мне нужно было сдать биологию. Думал, что пойду на тренера, и параллельно смотрел, на какие другие специальности можно поступить со своим набором. Наткнулся на психологию. Несколько месяцев думал над этим, и когда уже пришло время поступать, решил, что, раз эта мысль у меня в голове засела, значит, это то, что нужно», — рассказал Федоров.

Фигурист отметил, что ему удобно совмещать учебу с тренировками, поскольку он поступил на очно-заочное отделение и имеет возможность учиться вечером.

«То, что занятия проходят после тренировок, — это удобно: я ничего не пропускаю практически никогда. Иногда прошу отдохнуть, — признался Федоров. — Много ли задают? Терпимо. Каждый день, как минимум, на пары нужно ходить, потому что у нас шестидневка, и с понедельника по субботу пары почти каждый день».

В этом сезоне Федоров завоевал серебряные медали на двух этапах Гран-при России — в Магнитогорске и в Красноярске.

