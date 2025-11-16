Украина вышла в стыковые матчи отбора на ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу одержала победу над Исландией в отборочном матче чемпионата мира 2026 года и обеспечила себе участие в стыковых матчах.

Встреча в Варшаве завершилась со счетом 2:0 в пользу украинской команды благодаря голам Александра Зубкова на 83-й минуте и Алексея Гуцуляка на третьей добавленной минуте ко второму тайму.

По итогам шести матчей в группе D Украина набрала 10 очков, заняв вторую позицию и уступив только сборной Франции с 16 очками, которая получила прямую путевку на чемпионат мира. Исландия с семью очками осталась на третьем месте.

Жеребьевка стыковых матчей запланирована на 20 ноября 2025 года в Цюрихе. В раунде плей-офф 16 команд поборются за четыре путевки на ЧМ-2026, а сами матчи состоятся в марте 2026 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее тренер сборной Армении после разгрома от Португалии заявил, что команда не готова морально.