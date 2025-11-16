«Мы не готовы морально»: тренер сборной Армении о девяти пропущенных голах от Португалии

Тренер сборной Армении о разгроме от Португалии: мы не готовы играть

Главный тренер сборной Армении Егише Меликян объяснил причины крупного поражения от Португалии в отборочном матче чемпионата мира 2026 года. Его слова передает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«У нас молодая команда, мы не готовы играть против таких сильных сборных, как Португалия. Допустили ошибки, которые психологически надломили нашу команду. Пока что мы не готовы морально к таким играм», — признал Меликян.

Встреча завершилась со счетом 1:9 в пользу португальской команды, единственный гол армян забил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Сборная Португалии вышла на чемпионат мира 2026 года с первого места в группе F, набрав 13 очков. Армения заняла последнее место в группе с тремя очками, одержав за весь отборочный цикл одну победу над Ирландией со счетом 2:1.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

