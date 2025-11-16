Плющенко возмутился судейством на Гран-при России в Москве

Олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в своем аккаунте социальных сетей резко раскритиковал работу судейской бригады на этапе Гран-при России в Москве.

«Сегодня Макар Игнатов должен быть с медалью! Это все понимают и об этом все говорят! Это меганесправедливость к парню и к его работе! Мы очень расстроены и разочарованы, но мотивацию не теряем! Выводы сделали!» — написал Плющенко.

Игнатов набрал по сумме двух программ 264,80 балла, заняв четвертое место. По словам тренера, фигурист откатал произвольную программу с четырьмя четверными прыжками без серьезных ошибок. Победу на турнире одержал Марк Кондратюк (278,65), второе место занял Евгений Семененко (274,91), а третье — Петр Гуменник (265,76).

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Петросян и Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

Ранее глава ФФКР заявил, что Петросян и Гуменник не в блестящей форме.