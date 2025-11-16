«Очередное ограбление, коррупция»: тренер Маддалены о победе Махачева

Крэйг Джонс, тренер по бразильскому джиу-джитсу Джека Делла Маддалены, посчитал несправедливым судейство в бою против обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева. Об этом он написал в комментариях под публикацией пресс-службы UFC, где сообщалось об исходе боя.

«Очередное ограбление, коррупция», — заявил Джонс.

Махачев забрал у Маддалены титул чемпиона промоушна в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

