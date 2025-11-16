Боец ММА заявил об отсутствии шансов у Дзюбы в бою против Махачева

Боец ММА Харитонов: у Дзюбы не было бы шансов против Махачева

Российский боец ММА Сергей Харитонов заявил, что у форварда «Акрона» Артема Дзюбы не было бы ни одного шанса в бою против обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева. Его слова приводит Legalbet.

«У Дзюбы не было бы шансов против Махачева. Человек просто пытается привлечь к себе внимание. Видел, что Дзюба тренировался с Кияшко и Волковым. Но преимущества в весе будет недостаточно, чтобы выйти в октагон против профессионала, — высказался Харитонов.

В апреле Дзюба заявил, что при его массе в 100 кг против 70 кг у Махачева у него были бы шансы не только в борьбе, но и в стойке.

Махачев забрал у Маддалены титул чемпиона промоушна в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

Ранее Хабиб Нурмагомедов отреагировал на завоевание Махачевым второго пояса UFC.