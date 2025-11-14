Стало известно, сколько «Спартак» заплатил Станковичу из-за увольнения

Футбольный агент Тимур Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!» раскрыл сумму, которую московский «Спартак» выплатил сербскому специалисту Деяну Станковичу в качестве компенсации после его увольнения с поста главного тренера красно-белой команды.

«Насколько я знаю, его компенсация около €1,5 млн… Они расстались благородно», — заявил он.

9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. После матча Станкович остался недоволен одним из вопросов и вступил в конфликт с журналистом, обвинив его в провокации. После этого специалист не явился на обязательную пресс-конференцию.

11 ноября Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака».

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ «Краснодар» и ЦСКА, набравшие 33 очка. В следующем туре РПЛ «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября.

