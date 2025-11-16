Мостовой предложил тренеру «Динамо» и сборной России Карпину найти третью команду

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой иронично предложил главному тренеру московского «Динамо» и сборной России Валерию Карпину найти третью команду для работы. Его слова приводит «Матч ТВ».

«О совмещении я говорил еще в период, когда у нас был такой персонаж как [Леонид] Слуцкий. Назначили тренера ЦСКА в сборную, а потом мы провалились на чемпионате Европы. Также и здесь. Можно еще и третью команду взять, но просто это неправильно. И все об этом знают», — заявил он.

15 ноября сборная России проиграла команде Чили. Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 0:2. Счет в матче открыл Гонсало Тапия на 37-й минуте, второй гол чилийской команды оформил Бен Бреретон Диас на 76-й минуте.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1. Российская команда после матча с Чили завершила ноябрьский сбор, этот матч стал для подопечных Валерия Карпина последним в 2025 году.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» идет на десятом месте, набрав 17 очков за 15 матчей.

Ранее в Чили резко высказались о России на Кубке Америки.