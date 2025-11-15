«Нужно соответствовать»: в Чили резко высказались о России на Кубке Америки

Главный тренер сборной Чили Николас Кордова высказался о возможном приглашении национальной команды России на Кубок Америки, отметив, что уровню этого турнира необходимо соответствовать. Его слова приводит РИА Новости.

«Это зависит не от меня. Приглашенные команды есть, но есть свои специфика и традиции. Это отдельный турнир, в котором есть много нюансов. Там сложно играть. Это высокий уровень, которому нужно соответствовать», — заявил Кордова.

15 ноября сборная Чили обыграла команду России. Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 0:2. Счет в матче открыл Гонсало Тапия на 37-й минуте, второй гол чилийской команды оформил Бен Бреретон Диас на 76-й минуте. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее в сборной России описали главную проблему команды одним словом.