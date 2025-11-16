11-летней футболистке «Рубина» на ногу упали ворота, в клубе не извинились

Ворота упали на ногу 11-летней футболистке «Рубина» во время тренировки. Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza».

Согласно опубликованной информации, 22 сентября во время тренировки в манеже тренеры заставили своих подопечных — Ксюшу (имя пострадавшей изменено) и других занимающихся девочек — носить ворота, вес которых составляет 60 килограмм, в качестве наказания. В один момент тяжелая конструкция выскользнула из рук девочки и упала ей на ногу. Она не смогла после этого самостоятельно передвигаться, и с поля ее унесли.

По словам родителей Ксюши, врачи клуба не стали оказывать ей должную медицинскую помощь, решив, что от удара спортсменка получила только ушиб. Однако уже в больнице футболистке диагностировали перелом правой стопы.

Мать спортсменки заявила, что она на протяжении нескольких недель ходила в расположение клубы, чтобы получить объяснения произошедшему инциденту, однако ей отвечали, что «такое бывает». Родители Ксюши подали заявление в правоохранительные органы. В «Рубине» не стали приносить извинения пострадавшей спортсменке и ее семье.

