«Зависит от того, что он хочет»: в UFC высказались о карьере Махачева

Глава UFC Уайт о карьере Махачева: в полусреднем весе у нас много вариантов

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт после победы россиянина Ислама Махачева над австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322 оценил перспективы карьеры новоявленного чемпиона промоушена в полусреднем весе.

«В полусреднем весе у нас много вариантов, все будет зависеть от того, что Ислам захочет делать дальше — останется в этом дивизионе или будет действовать иначе», — заявил Уайт после боя.

Махачев забрал у Маддалены титул чемпиона промоушна в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

