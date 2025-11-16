Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по голам с учетом плей-офф в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 16 ноября «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Овечкин записал на свой счет заброшенную шайбу и результативную передачу. Этот гол для российского хоккеиста 979 в НХЛ с учетом плей-офф.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по этому показателю до 37 шайб — 979 (902+77) против 1016 (894+122).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Лос-Анджелес Кингз» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин раскрыл, как отпразднует 900-й гол в НХЛ.