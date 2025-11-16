«Я сделал этот бой таким легким»: Махачев о победе над Маддаленой

Чемпион UFC Махачев о победе над Маддаленой: я очень тяжело работал ради этого

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев после победы над Джеком Делла Маддаленой назвал своей мечтой два завоеванных чемпионских титула.

«Я очень тяжело работал ради этого момента. Нью-Йорк, спасибо! Клянусь Богом, моя жизнь изменилась, весогонки нет, могу пять раундов без остановки работать нон-стоп, бороться, все, что хочу. Я сделал этот бой таким легким. Мой план, это не секрет, все мои оппоненты знают о нем и никто не может остановить», — заявил он в коротком интервью с Джо Роганом после поединка.

Утром 16 ноября по московскому времени россиянин на турнире UFC 322 в пяти раундах одолел Маддалену и забрал у него титул чемпиона промоушна в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

