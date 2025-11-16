Махачев стал первым двойным чемпионом UFC из России

Махачев стал первым россиянином, сумевшим завоевать два чемпионства в UFC

Российский боец Ислам Махачев стал первым двойным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из России.

Утром 16 ноября по московскому времени россиянин на турнире UFC 322 в пяти раундах одолел Джека Делла Маддалену и забрал у него титул чемпиона промоушна в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Для российского бойца, в углу которого на бое с Маддаленой был экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, эта победа стала 28-й при всего одном поражении в карьере.

