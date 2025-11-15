В сборной России описали главную проблему команды одним словом

Нападающий сборной России Максим Глушенков после поражения от чилийских футболистов в товарищеском матче описал проблему команды одним словом. Его заявление приводит «Матч ТВ».

«Моментов у нас было достаточно, просто мы их не смогли довести до логического завершения. Поэтому да, доволен. Есть ли какая-то проблема? Да, невезение», — сказал он.

Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 0:2. Счет в матче открыл Гонсало Тапия на 37-й минуте, второй гол чилийской команды оформил Бен Бреретон Диас на 76-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1. Российская команда после матча с Чили завершила ноябрьский сбор, этот матч стал для подопечных Валерия Карпина последним в 2025 году.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

