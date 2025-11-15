«Мы играли лучше»: Головин о поражении России от Чили

Полузащитник сборной России Александр Головин заявил, что счет в товарищеском матче с национальной командой Чили не отражает суть игры. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Как по мне, несильно отражает, потому что играли мы лучше. Допустили две грубые ошибки. Они сами ничего не создали. У нас было много моментов, мы их не реализовали. Просто они воспользовались нашими ошибками и не простили нас», — заявил он.

Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 0:2. Счет в матче открыл Гонсало Тапия на 37-й минуте, второй гол чилийской команды оформил Бен Бреретон Диас на 76-й минуте.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1. Российская команда после матча с Чили завершила ноябрьский сбор, этот матч стал для подопечных Валерия Карпина последним в 2025 году.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

