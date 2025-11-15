«Мы увидели слабые стороны»: Семин о поражении России от Чили

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что сборная России не выдержала темпа национальной команды Чили, поэтому проиграла товарищеский матч. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Матч России и Чили очень понравился своей реальностью. Мы увидели слабые и сильные стороны сборной России, поняли, что делать и куда двигаться дальше. Хороший и очень полезный матч для сборной. Чили был одним из сильнейших соперников за этот отрезок», — заявил он.

Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 0:2. Счет в матче открыл Гонсало Тапия на 37-й минуте, второй гол чилийской команды оформил Бен Бреретон Диас на 76-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1. Российская команда после матча с Чили завершила ноябрьский сбор, этот матч стал для подопечных Валерия Карпина последним в 2025 году.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

