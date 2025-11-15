На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Испания разгромила Грузию в отборочном матче ЧМ-2026

Сборная Испании со счетом 4:0 обыграла команду Грузии в матче отбора ЧМ-2026
true
true
true
close
Irakli Gedenidze/Reuters

Сборная Испании крупно обыграла национальную команду Грузии в пятом туре отборочного этапа на чемпионат мира — 2026.

Встреча, которая состоялась на стадионе »Борис Пайчадзе» в Тбилиси, завершилась с результатом 4:0. Дублем в этом матче отметился Микель Оярсабаль, который открыл счет, реализовав пенальти на 11-й минуте, а также голы на свой счет записали Мартин Субименди и Ферран Торрес.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В следующем матче испанская команда, которая одержала пятую победу подряд, сразится дома с Турцией 18 ноября. Грузия, для которой это поражение стало четвертым в рамках отборочного этапа, на выезде сыграет с Болгарией в тот же день.

Мировое футбольное первенство 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Ранее в сборной России описали главную проблему команды одним словом.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2026
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами