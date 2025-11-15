Испания разгромила Грузию в отборочном матче ЧМ-2026

Сборная Испании крупно обыграла национальную команду Грузии в пятом туре отборочного этапа на чемпионат мира — 2026.

Встреча, которая состоялась на стадионе »Борис Пайчадзе» в Тбилиси, завершилась с результатом 4:0. Дублем в этом матче отметился Микель Оярсабаль, который открыл счет, реализовав пенальти на 11-й минуте, а также голы на свой счет записали Мартин Субименди и Ферран Торрес.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В следующем матче испанская команда, которая одержала пятую победу подряд, сразится дома с Турцией 18 ноября. Грузия, для которой это поражение стало четвертым в рамках отборочного этапа, на выезде сыграет с Болгарией в тот же день.

Мировое футбольное первенство 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Ранее в сборной России описали главную проблему команды одним словом.