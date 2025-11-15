На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Карпин объяснил поражение сборной России от команды Чили

Тренер сборной России Карпин о поражении от Чили: не получилось забить
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перечислил причины поражения от национальной команды Чили. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Не получилось забить. Не получилось не допустить ошибок в обороне. Второй гол даже моментом нельзя назвать», — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 0:2. Счет в матче открыл Гонсало Тапия на 37-й минуте, второй гол чилийской команды оформил Бен Бреретон Диас на 76-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1. Российская команда после матча с Чили завершила ноябрьский сбор, этот матч стал для подопечных Валерия Карпина последним в 2025 году.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее в сборной России описали главную проблему команды одним словом.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами