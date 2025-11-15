Сборная России прервала беспроигрышную серию, которая составляла 22 матча

Сборная России после поражения в товарищеском матче от национальной команды Чили прервала беспроигрышную серию, которая составляла 22 игры.

В последний раз российская сборная проигрывала четыре года назад — 14 ноября 2021 года в отборочном матче чемпионата мира 2022 года с Хорватией. На сегодняшний день этот матч — последний официальный для российской команды.

Встреча России и Чили, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 0:2. Счет в матче открыл Гонсало Тапия на 37-й минуте, второй гол чилийской команды оформил Бен Бреретон Диас на 76-й минуте. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1. Российская команда после матча с Чили завершила ноябрьский сбор, этот матч стал для подопечных Валерия Карпина последним в 2025 году.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

