Украинцам разрешили не пожимать руки россиянам на Сурдлимпиаде

Александр Кряжев/РИА Новости

Украинским атлетам разрешили не пожимать руки российским и белорусским спортсменам во время церемоний награждения на Сурдлимпийских играх в Токио. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

«Между сторонами была достигнута договоренность: когда спортсмены завоевывают медали в одном виде спорта, они будут вместе участвовать в церемонии награждения и фотографироваться на подиуме в соответствии со своими местами, проявляя взаимное уважение, но без рукопожатий», — указано в заявлении.

Также в сообщении отмечено, что спортсмены во время контактных видов спорта должны воздерживаться от любых провокационных действий и провокационного поведения.

Сурдлимпиада состоится в Токио с 16 по 25 ноября. Российские и белорусские спортсмены выступят на турнире под эгидой Международного комитета спорта глухих (ICSD).

Сурдлимпиада — это международные спортивные соревнования для людей с нарушениями слуха, которые проводятся раз в четыре года и приравнены по своему статусу к Олимпийским и Паралимпийским играм. Отличительной особенностью является использование визуальных сигналов вместо звуковых (например, флаг для старта).

Ранее в МИД заявили о двойных стандартах МОК.

