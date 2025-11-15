«Растоптали принцип «спорт вне политики»: в МИД заявили о двойных стандартах МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) из-за двойных стандартов растоптал принцип «спорт вне политики». Такое заявление в комментарии РИА Новости сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отказ комитета в аккредитации агентства на зимние Олимпийские игры — 2026.

«Проводя ущербную политику «двойных стандартов» и дискриминацию спортсменов по национальному принципу, чиновники из МОК фактически растоптали принцип «спорт вне политики», заложенный Пьером де Кубертеном в основу Олимпийской хартии», — заявила она.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

