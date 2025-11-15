Стало известно, когда представят резолюцию об олимпийском перемирии

МОК представит резолюцию об олимпийском перемирии на Генассамблее ООН 19 ноября

Международный олимпийский комитет (МОК) представит резолюцию об олимпийском перемирии на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 19 ноября, сообщает сайт МОК.

«Олимпийское перемирие призвано обеспечить прекращение конфликтов, что обеспечивает безопасное передвижение и участие спортсменов и зрителей на время Олимпиады и Паралимпиады», — говорится в релизе.

Резолюцию представит глава оргкомитета Игр 2026 года Джованни Малаго.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

