Российского тренера разочаровала игра с Перу

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что был разочарован игрой национальной команды в матче против Перу, передает «Чемпионат».

«Я был несколько разочарован игрой сборной России в матче с Перу. С большой надеждой думаю о том, что матч с Чили будет гораздо интереснее. Игроки были недонастроены, в отличие от предыдущих матчей. Качество газона не позволяло вести быструю игру», — сказал Непомнящий.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1.

Матч между сборными России и Чили состоится в Сочи на стадионе «Фишт» 15 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

